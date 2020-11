Oubliez le film Star Wars Holiday Special avec le trailer de la nouvelle version Lego, à venir sur Disney+

Si je vous dit « Star Wars Holiday Special », vous allez probablement me répondre : « merci, mais non merci ». Et pour cause, ce film, vieux de plus de 40 ans, est jugé par beaucoup de fans de l'univers comme une catastrophe que l'on préférerait oublier. Et Disney pourrait avoir entendu cette complainte : il est en effet aujourd'hui question d'un film Star Wars de Noël, version Lego.

De son nom complet en VF, Lego Star Wars : Joyeuses Fêtes, le film dévoile aujourd'hui sa bande-annonce et sa date d'arrivée sur Disney+ : le 17 novembre prochain.

Se déroulant chronologiquement après Star Wars : The Rise of Skywalker, ce long métrage pour petits et grands fera visiblement intervenir énormément de personnages connus de la licence et mettra, comme toujours, l'accent sur l'humour typique des films Lego.