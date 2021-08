Bandai Namco nous renvoie dans les années 90 en sortant un Tamagotchi R2-D2

Steam et les boutiques officielles des constructeurs de consoles regorgent aujourd’hui de titres bizarres, de concepts invraisemblables et de bizarreries ludiques, souvent vendues à prix mesuré. Si le jeu vidéo a toujours été multiple, il fut une époque où les Objets Vidéoludiques Non Identifiés étaient moins faciles à trouver, du fait de leur maigre tirage et de leur très faible exposition marketing et médiatique. Retour sur quelques-unes de ces étrangetés qui ont marqué - ou non - l’histoire de la première PlayStation.