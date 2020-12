GPS Bike Tracker d’Invoxia : LoRa veille sur votre vélo !

Contrairement à ce que proposent les concurrents, le GPS Bike Tracker utilise le réseau LoRa afin de signaler sa position. Conçu par une start-up grenobloise en 2009, il est désormais promu internationalement par l’alliance LoRa et mis en service par plus de soixante opérateurs sur la planète (Bouygues Telecom et Orange en France).