Stenoflex : la photo vraiment à l'ancienne

Le « mini labo » Sténoflex se compose donc d’une chambre noire, de dix feuilles de papier sensible à la lumière, d’un filtre rouge, et de produits chimiques. Equivalents à ceux utilisés dans tout laboratoire de développement photographique, ces derniers permettent de faire apparaitre l’image après exposition (le révélateur) et de la rendre insensible à une nouvelle exposition à la lumière (le fixateur).