Inside3 Legends : des aventures entièrement analogiques !

L’aventure la plus abordable est à notre avis The castle of the lost treasure. Ëgall, héros ou héroïne (on ne sait pas grand-chose de son genre) sauvage et solitaire, s’introduit quotidiennement dans le château pour tenter d’en déjouer les nombreux pièges, découvrir ses secrets et s’emparer du trésor. Il faudra pour cela emprunter des passages demandant un minimum de précision. Afin d’atteindre la salle du trésor, il faudra passer dans une salle en sous-sol.