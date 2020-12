Insta360 One X2 : une caméra complète qui tient dans la poche

Par rapport au modèle précédent, la One X2 dispose d’un écran couleur tactile et d’un mode de commande vocale afin de ne plus avoir à utiliser de smartphone durant la captation. Le traitement de l’image, les objectifs et les capteurs ont été améliorés afin de produire une image encore meilleure. La caméra bénéficie d’une certification d’étanchéité IP X8 permettant son immersion jusqu’à 10 mètres de profondeur sans caisson supplémentaire (il devient nécessaire si l’on souhaite aller jusqu’à 45 mètres).