INSTA360 One X : une idée géniale

L'un des principaux atouts de la One X est incontestablement sa stabilisation sur six axes. Baptisée, elle permet d'avoir une image stable, même lorsque la caméra vibre fortement (notamment lors d'une descente en ski, une balade en vélo ou en skate-board). Autre avantage non négligeable, sa capacité à faire disparaître la perche sur laquelle elle est fixée afin de produire une image plus réaliste. Tout cela, combiné à une très bonne qualité d'image (5,7K, soit 5760x2880 pixels en 30 im/s maxi) ainsi qu'un son très honorable en fait déjà une remarquable caméra 360°.Ce n'est à notre avis pas grand-chose en comparaison de la possibilité d'extraire une séquence « plate » en Full HD depuis les rushes 360°. Par définition, une caméra sphérique enregistre tout ce qui se passe autour d'elle : la notion de cadrage lors de la prise de vue n'a donc plus de raison d'exister. Dès lors, pourquoi ne pas choisir après le tournage le sujet intéressant à suivre dans la séquence ? L'IA du logiciel de montage « découperait » autour de lui un rectangle (au hasard, en définition Full HD) tout en le suivant. On obtiendrait alors une vidéo traditionnelle en Full HD centrée autour du sujet... sans l'avoir particulièrement suivi. C'est exactement ce qu'ont fait les ingénieurs d'Insta360 !En installant sur son smartphone (Android ou iOS) ou sur un ordinateur l'app dédiée, on récupère facilement les rushes en Wifi afin d'effectuer le traitement décrit précédemment. Bien sûr, il reste tout de même possible d'exploiter telles quelles les séquences 360° en 5,7K. On définit le sujet à suivre par l'ajout d'un repère dans la vidéo. L'app s'occupe alors de découper la fameuse image plate en le suivant, quitte à zoomer ou dégommer l'image.Les talents de la One X ne s'arrêtent pas à cette performance. On peut créer des vidéos Bullet Time (popularisées par la trilogie Matrix), des ralentis cinématiques impressionnants ou des séquences accélérées. Il est même possible de faire pivoter complètement l'image autour d'un axe central. Tout cela s'effectue sans grande difficulté depuis l'application à laquelle on ne reprochera au final qu'une traduction assez approximative (voire parfois involontairement poétique) en français.Afin d'exploiter au mieux toutes ces possibilités, Insta360 a concocté quelques accessoires intéressants. Outre la perche qui devient invisible à la prise de vue, on peut opter pour un modèle de très grande longueur (3,5 m) mais aussi pour le très original Drifter. Cette sorte de fusée en caoutchouc ultra résistant héberge la caméra tout en la protégeant efficacement. On peut alors la lancer à la main afin de shooter une vidéo sous un angle inédit. Nous avons tenté l'expérience avec un skateboardeur puis avec un basketteur. Nous avons de bons résultats et surtout récupéré la caméra en un seul morceau !Pour finir, précisons que la qualité d'image reste très correcte malgré le passage en Full HD « seulement ». Exempte de bruit numérique gênant lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes (plein soleil), elle perd un peu en piqué dès que la luminosité baisse. Ce n'est en définitive pas si grave, la One X étant conçue une utilisation tout-terrain, donc en lumière du jour.Initiée par Insta360, la création de vidéos plates à partir d'une séquence sphérique commence à être reprise par la concurrence.La Max de GoPro, annoncée dernièrement, propose ainsi une fonction similaire mais moins sophistiquée.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !