Sunnybag Leaf Pro : le plein d’énergie solaire

Excellent taux de rendement

Charge différée

L'Autrichien Sunnybag commercialise essentiellement des sacs équipés de panneaux solaires. Le Leaf Pro est une première dans la gamme puisqu'il s'agit d'un simple panneau que l'on fixe sur un sac, une vitre ou tout autre endroit en vue directe du soleil. En fait, Leaf Pro n'est pas si « simple » que cela puisqu'il a fait l'objet de sérieuses études avant d'être commercialisé.Composé de 80 mini-cellules photovoltaïques, il offre un taux de rendement de 22,5 %, soit bien plus qu'un panneau photovoltaïque traditionnel (entre 6 et 20 % selon les technologies mises en œuvre). En plein soleil, il produit une puissance maxi de 1,5 Ampère (7,5 Watts) suffisante pour recharger directement un smartphone. Il est accompagné d'accessoires de fixation efficaces (deux ventouses pour surface plane et deux mousquetons pour le fixer sur un sac à dos ou une tente). Sa résistance au froid ainsi qu'aux températures élevées permet de l'utiliser au ski comme à la plage.Les cellules sont recouvertes d'un polymère transparent d'excellente qualité le rendant résistant à la pluie, mais aussi insensible aux rayures. On apprécie sa flexibilité qui facilitera son attache à un sac à dos de moyenne ou petite taille.Leaf Pro peut être accompagné d'une batterie externe optionnelle de 10 000 mAh. Celle-ci est déclinée en deux versions (avec ou sans chargeur à induction) afin d'accumuler l'énergie pour une charge différée. Comme pour tout composant Li-Ion, on veillera à la placer à l'abri de la chaleur. Sunnybag conseille de ne jamais la soumettre à plus de 50 °C en exposition directe (attention donc à ne pas la laisser sur la plage arrière d'une voiture !)Nous avons testé Leaf Pro en fin d'été ainsi qu'en début d'automne et nous avons été favorablement impressionnés par ses performances en charge directe. Lors d'un pique-nique ensoleillé dans le sud de la France, il nous a fallu à peine trois heures pour faire passer l'autonomie de notre smartphone (un P30 Pro de Huawei) de 20 à 100 %. Cela peut sembler long dans l'absolu (surtout comparé aux performances de la charge rapide de ce smartphone), mais cela ne l'est pas. À titre de comparaison, il nous fallait auparavant plus de 5 heures pour obtenir le même résultat avec un produit concurrent. Détail agréable, le Leaf Pro embarque une fonction de redémarrage automatique de la charge après un passage nuageux. Cela vous semble normal ? Pourtant, peu de constructeurs proposent cela.Un peu moins pratique (car non flexible, mais pliable en deux) tout en étant moins cher, le chargeur solaire 16 Watts de BigBlue est un produit convaincant, même s'il ne délivre pas la même puissance électrique. Il est pourtant plus grand que son concurrent. Si l'on n'est pas gêné par la taille, la version 24 Watts, composée de quatre panneaux reliés en accordéon, s'avère elle aussi très satisfaisante.