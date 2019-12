Pictoscanner : une seconde vie est possible

Le smartphone fait le boulot.

Ou alors...

Retrouvez notre sélection du calendrier de l'Avent

Le Lab de Polaroid Originals offre à l'analogique une revanche étonnante sur le tout-puissant numérique.

Un Rubik's Cube capable de se résoudre (presque) tout seul : ça vous tente? Alors jetez un oeil sur le Super Cube de Giiker.

Au décès de sa mère, ce suédois, professionnel de la photo, s'est retrouvé propriétaire de cartons remplis de négatifs. Afin de les partager avec le reste de sa famille, il a entrepris de les numériser en utilisant son équipement pro. Pendant qu'il traitait ces centaines d'images, Il s'est demandé s'il serait possible de créer un scanner à négatifs à un prix abordable.PictoScanner est fait en carton et s'assemble en quelques secondes. Il reprend à son compte le concept de la vénérable table lumineuse bien connue des photographes argentique. Le négatif prend place à la base de l'appareil afin d'être rétroéclairé par une lumière blanche uniforme (prévoir deux piles de type AA). Seuls les films 35 mm sont nativement pris en charge. Si votre négatif est plus étroit, vous devrez tâtonner un peu afin de l'ajuster correctement dans le passe-films. Nous avons tenté l'opération et elle n'est guère complexe. Enfin, la partie supérieure de PictoScanner héberge le smartphone sur lequel on aura préalablement installé l'application compagnon (Android ou iOS).On l'a compris, la capture de l'image et l'inversion des couleurs s'effectuent à l'aide de l'appareil photo dorsal du smartphone. L'app compagnon donne accès à quelques réglages et outils, applicables après la prise de vue. L'app dispose d'un quarantaine de filtres afin d'améliorer le rendu de l'image ainsi produite. On pourra même lui adjoindre des autocollants, un cadre, du texte ou un effet de vignettage. La modification manuelle des principaux paramètres est aussi proposée. On pourra ainsi ajuster à volonté l'exposition, le contraste, la saturation la netteté ou la température de l'image.La qualité de la numérisation dépend bien entendu de celle de l'appareil photo du smartphone utilisé. Sans surprise, nous avons obtenu les meilleurs résultats avec un modèle haut de gamme comme le P30 Pro de Huawei, le Note 10+ de Samsung ou encore l'iPhone 11 Pro Max d'Apple.L'application de capture est un poil plus sophistiquée dans sa version Android puisqu'elle permet d'ajuster la température lumineuse avant la prise de vue. Dommage en revanche qu'elle ne reconnaisse que l'objectif principal du module photo, les autres ne pouvant pas être exploités directement (tant sous Android qu'iOS). Pour cela, il faudra passer par le mode photographique traditionnel du smartphone, puis inverser manuellement les couleurs dans un éditeur photographique.On pourra aussi utiliser l'une des nombreuses app de numérisation de négatifs proposées sur Play Store ou iOS Store.Malgré son concept un peu rustique, PictoScanner fait le boulot, et plutôt bien compte tenu de son prix. On le conseillera essentiellement pour la numérisation occasionnelle de négatifs... ou pour faire un cadeau original !Si les pros utilisent des scanners de négatifs depuis un sacré bout de temps, ceux destinés au grand public sont beaucoup plus rares. Si le côté rustique du PictoScanner vous déplaît, le Digital Film Scanner de Kodak devrait vous convenir. Entièrement autonomie, il dispose de son propre écran et stocke les images qu'il numérise sur une carte SD. Bien sûr, il n'est pas aussi bon marché que son concurrent et il faudra débourser 170 € afin de l'acquérir sur Amazon Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres. Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !