Charismatic devrait s’appuyer sur une interface composée d’un système d’applications en grille hexagonale, peu ou prou similaire à l'écran d'accueil de l’Apple Watch. L’accent serait mis sur les cadrans d’horloge, les widgets et les interactions simples, avec une double approche mêlant commandes vocales via Siri et contrôle tactile. Parmi les applications préinstallées attendues, on retrouverait les applications traditionnelles d'Apple comme Calendrier, Photos, Musique, Rappels et Notes, directement intégrés au système.

Apple réfléchirait également à donner un visage à Siri pour rendre les interactions plus naturelles avec l'assistant connecté. Les designers de la marque auraient étudié plusieurs pistes, dont l'icône du Finder animée pour donner une identité à la technologie, ou encore l'utilisation d'émojis, mais rien n'est arrêté pour le moment.

Ce nouvel OS se distinguerait aussi par la prise en charge multi-utilisateurs. Grâce à une caméra frontale embarquée dans les futurs appareils, l’OS serait capable de reconnaître automatiquement la personne qui s’approche et d’adapter instantanément l’interface, les contenus et les préférences à son profil personnel.