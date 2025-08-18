Apple travaillerait sur un tout nouveau système d’exploitation interne, connu sous le nom de code « Charismatic ». Ce dernier serait destiné à ses futurs produits pour la maison connectée.
- Apple développe un nouvel OS interne, « Charismatic », prévu pour piloter un hub domestique en 2026 et un robot de table en 2027.
- Le système combine éléments de tvOS et watchOS, mise sur IA, interactions multimodales, widgets et grille hexagonale d’apps.
- Fonctions clés : reconnaissance multi‑utilisateurs via caméra, visage pour Siri, et intégration domotique, productivité et divertissement.
Mark Gurman, journaliste spécialisé et souvent bien informé sur les projets d’Apple, a révélé cette semaine que l’entreprise prépare un OS inédit qui devrait équiper deux nouveaux appareils attendus : un hub domestique prévu pour 2026 et un robot de table attendu pour 2027. Ce système d’exploitation, présenté comme une évolution du projet « homeOS » dont on parle depuis plusieurs années, intégrerait des éléments de tvOS et de watchOS. L’objectif affiché est de proposer une expérience fluide et personnalisée dans l’écosystème domestique, en plaçant l’intelligence artificielle et l’interaction multimodale au cœur de son fonctionnement.
Un nouvel OS pensé pour l'interaction quotidienne avec les objets de la maison
Charismatic devrait s’appuyer sur une interface composée d’un système d’applications en grille hexagonale, peu ou prou similaire à l'écran d'accueil de l’Apple Watch. L’accent serait mis sur les cadrans d’horloge, les widgets et les interactions simples, avec une double approche mêlant commandes vocales via Siri et contrôle tactile. Parmi les applications préinstallées attendues, on retrouverait les applications traditionnelles d'Apple comme Calendrier, Photos, Musique, Rappels et Notes, directement intégrés au système.
Apple réfléchirait également à donner un visage à Siri pour rendre les interactions plus naturelles avec l'assistant connecté. Les designers de la marque auraient étudié plusieurs pistes, dont l'icône du Finder animée pour donner une identité à la technologie, ou encore l'utilisation d'émojis, mais rien n'est arrêté pour le moment.
Ce nouvel OS se distinguerait aussi par la prise en charge multi-utilisateurs. Grâce à une caméra frontale embarquée dans les futurs appareils, l’OS serait capable de reconnaître automatiquement la personne qui s’approche et d’adapter instantanément l’interface, les contenus et les préférences à son profil personnel.
La maison connectée, le futur terrain de jeu d'Apple
Ce projet illustre la volonté d’Apple d’étendre son influence dans la maison connectée, en proposant une plateforme centralisée capable de rassembler plusieurs usages : domotique, productivité, divertissement et interaction intelligente. Si tvOS a jusqu’ici servi de base pour l’Apple TV et watchOS pour les montres Apple Watch, Charismatic ambitionne de combiner leurs atouts dans une offre taillée pour le foyer.
Bien qu’Apple n’ait pas encore confirmé officiellement le lancement de ce système, ces révélations laissent entrevoir une stratégie ambitieuse pour s'introduire sur le marché de la maison connectée. Apple pourrait ainsi sortir un HomePod équipé d'un bras robotisé, en plus d'une enceinte avec écran et l'on parle même de caméras de surveillance pour garder un oeil sur chaque pièce de la maison.
Les prochains mois devraient apporter plus de détails sur les fonctionnalités de Charismatic, mais il faudra attendre aussi l'arrivée du prochain Siri LLM, dont le lancement a été repoussé et qui devrait arriver d'ici au printemps 2026. Celui-ci est la clé de voute qui relie tous ces produits et permettra des interactions riches pour contrôler les objets connectés et poser n'importe quelle question utile à l'organisation de sa journée.