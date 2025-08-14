Hanandano

Alors en général tout à fait d’accord avec toi.

Sauf que ici, le seul reproche que je formulerais à Naîm c’est un peu la flemme de ne pas aller consulter la source secondaire et de se baser sur un on dit de on dit…

La on parle de Mark Gurman de Bloomberg quand même. C’est pas tout à fait n’importe qui. https://archive.vn/ZAPWE Et apparement les marché pensent que c’est possible (petit bond de 2pt après l’annonce.

Plus elle est cohérente avec les annonces et positions prisent y’a un an par Apple.

Bref, on est d’accord, c’est pas du sur et certain mais c’est pas tout à fait lunaire et même probable. Ce qui est un peu c… je trouve c’est l’emphase dans le propos et l’assurance « Apple va sortir ça »… Alors qu’un « Apple revoit sa stratégie (ça c’est sûr) et travaillerait sur ces produits (précaution langagière pas inutile) » ce serait plus factuel.

Werehog: Werehog: Cette histoire de bras articulé intelligent c’est encore moins crédible que l’Apple Car. Pour laquelle il n’y a finalement rien eu. Sans annonce officielle d’Apple, est-ce que ça a vraiment existé ?

L’Apple car c’est documenté quand même. C’est pour ça que plutôt que d’affirmer « ça va sortir » ce serait mieux de dire « Apple travaille(rait) » là dessus. Au minimum on sait qu’Apple travaillait sur le projet ne serait-ce que parce qu’ils ont licencié les gens après son annulation. Les mecs étaient pas payé a faire des tours de vélo sur le parking… si tu vois ce que je veux dire ahahahaha Apple confirms layoffs affecting 700+ workers, including car team

Ah et citer Gurman aussi parait indispensable, là on est proche de la faute pour un journaliste oui…

Enfin ce qui me sidère c’est le manque de cohérence dans l’exigeance vis à vis de Clubic. On est les engueules pour ce papier pour cet article de Naim qui est pas parfait certes mais au moins pas déconnant sur le fond… mais la couverture de la panne en Espagne et Portugal qui était lunaire c’est passé crème… :shrug: