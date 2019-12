ReMarkable : enfin un véritable carnet électronique

Des notes dans le Nuage

Ou alors...

Retrouvez notre sélection du calendrier de l'Avent

Le Lab de Polaroid Originals offre à l'analogique une revanche étonnante sur le tout-puissant numérique.

Un Rubik's Cube capable de se résoudre (presque) tout seul : ça vous tente ? Alors jetez un œil sur le Super Cube de Giiker.

Simple à utiliser et bon marché, Pictoscanner donne une seconde vie aux traditionnels négatifs.

ReMarkable est une tablette. Mais attention, pas n'importe laquelle : elle est dotée d'un processeur très peu puissant, de seulement 8 Go d'espace de stockage non extensible, d'un affichage monochrome et n'est pas capable de produire du son. Bref, elle a de prime abord tout du repoussoir high-tech... Et pourtant, une fois testée, on ne peut plus s'en passer !ReMarkable a été pensée pour devenir la version électronique du traditionnel bloc-notes. Plus encore, ses concepteurs ont eu à cœur de reproduire le confort et les sensations du « vrai » papier, sur lequel on griffonne au crayon.Ils ont pour cela équipé la tablette d'un écran e-ink monochrome de 10,3 «». À l'instar du papier, il n'y a pas de rétroéclairage sur la ReMarkable, évitant ainsi la fatigue visuelle générée par les écrans traditionnels. Dépourvue de verre de protection (ce qui peut la rendre plus sensible aux rayures), son revêtement synthétique ne brille pas et donne effectivement l'impression que l'on écrit sur une feuille de papier, tout ce qu'il y a de plus classique.Pour nous permettre d'écrire ou de dessiner, ReMarkable est livrée avec un stylet ne comportant aucune touche et ne nécessitant aucune alimentation électrique. Cela ne l'empêche pas de gérer les niveaux de pression qu'on lui applique et surtout d'être très agréable à utiliser. Technologie e-ink oblige, l'autonomie de ReMarkable est tout simplement... Remarquable ! Elle tient au moins deux semaines sans recharge, sa batterie de 3 000 mAh faisant ici des merveilles. Notons qu'il est possible de gagner quelques jours d'autonomie supplémentaire en désactivant le Wi-Fi.La connexion sans fil, elle, n'est destinée qu'à synchroniser le contenu de la tablette dans le Nuage ReMarkable. Ainsi, vos notes et documents sont, non seulement en sécurité, mais aussi accessibles depuis un ordinateur ou un smartphone. Il faut pour cela installer l'application, disponible sous Windows, macOS, Android et iOS. Celle-ci permet également d'ajouter des documents sur la tablette (essentiellement des PDF et des livres au format ePub) ou d'exporter son contenu en PDF, PNG ou SVG.ReMarkable est équipé de Codex, OS maison dérivé de Linux. Conçu pour une utilisation au stylet, il est régulièrement mis à jour pour proposer de nouvelles fonctions. Depuis quelques semaines, les utilisateurs de ReMarkable bénéficient par exemple de la reconnaissance d'écriture, mais aussi de nouveaux outils de dessin. En fin de compte, on ne regrette que sa non-traduction en français, inconvénient, il est vrai, minimisé par une interface quasiment dépourvue de texte.De notre côté après un an d'utilisation de la ReMarkable, nous n'avons jamais regretté l'abandon du traditionnel carnet papier pour la prise de notes. D'abord un peu effrayés par sa faible capacité de stockage (il reste 6,5 Go pour l'utilisateur, l'OS occupant le reste) et l'impossibilité de l'étendre, nous avons vite été rassurés : on peut tout de même y stocker jusqu'à 10 000 pages manuscrites, et après une année de prise de notes, nous sommes très loin de l'avoir saturée !En définitive, le seul vrai reproche que nous pouvons adresser à ReMarkable est son prix, que nous jugeons assez élevé. Néanmoins la pertinence des services rendus nous a vite fait oublié ce désagrément !ReMarkable n'est pas le seul sur le marché à proposer ce type de produits. Sony a tenté le coup avec son Digital Paper, qu'il n'a finalement été commercialisé qu'à une échelle très confidentielle.Boox s'est quant à lui emparé du concept en le déclinant en plusieurs tailles d'écran et en utilisant Android. Nous ne l'avons pas testé, mais le produit semble intéressant.Dernière possibilité, les stylos électroniques qui « envoient » sur un smartphone ce qui est écrit sur le papier. Dans la catégorie, le Pen+ Ellipse de Moleskine nous semble très correct. Il ne fonctionne qu'avec les carnets de la marque spécifiquement conçus pour lui. On peut le trouver sur Amazon seul, avec un carnet, ainsi qu'avec un étui.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres. Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons, c'est que nous les avons aimés !