De nouveaux indices découverts dans du code examiné par MacWorld laissent entendre qu'Apple pourrait enfin proposer une connectivité 5G en option sur de futurs MacBook Pro. Cette hypothèse, dont on entend maintenant parler depuis des années, gagne en consistance depuis l'introduction de la puce modem C1, conçue en interne par la firme pour l'iPhone 16e.
Maintenant qu'Apple a sa propre puce modem 5G, il y a fort à parier qu'elle l'emploie plus largement sur d'autres appareils que son seul iPhone 16e. C'est dans ce contexte que des indices repérés par le site spécialisé MacWorld, dans des lignes de code partagées malencontreusement par Apple, nous confortent un peu plus dans l'idée qu'un MacBook Pro 5G est effectivement en chemin.
L'Apple C1 bientôt sur des MacBook Pro ?
Pressentie depuis des années, l'apparition d'une option cellulaire pour le MacBook Pro (voire le MacBook Air) semblait conditionnée en 2023 à la disponibilité d'une puce modem « maison » chez Apple. Une puce 5G qu'Apple a finalement dégainé par surprise, ou presque, en début d'année. On parle bien sûr du modem Apple C1, plutôt vaillant face aux solutions concurrentes de Qualcomm, et que l'on trouve pour l'instant uniquement sur l'iPhone 16e évoqué plus haut.
C'est cette puce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque son alias « Centuari », employé par Apple en interne, apparaît dans les bribes de code examinées par MacWorld… et pas n'importe où en l'occurrence : dans une section évoquant justement le futur MacBook Pro sous processeur M5 Pro (désigné pour sa part par le nom de code « t6050 »).
En tout cas, Apple semble l'expérimenter…
La cohabitation de ces deux éléments dans du code émanant d'Apple laisse à penser que l'entreprise aurait commencé à tester un MacBook Pro M5 Pro équipé d'une puce modem Apple C1. En clair, la firme réfléchirait alors à un proposer une option 5G pour certains de ses futurs ordinateurs portables.
Si cette hypothèse se confirme, et que les MacBook Pro M5 finissent bien par proposer une connectivité 5G optionnelle, Apple répondrait alors à une vieille demande de sa communauté d'utilisateurs. Un souhait que la firme n'aurait pas souhaité exhausser jusqu'à présent en raison de l'impact que les modems Qualcomm auraient eu sur l'autonomie des MacBook. Avec sa puce C1, reconnue comme l'une des solutions les plus économes en énergie du marché, la firme pourrait donc enfin passer à l'action l'esprit tranquille.
Notons pour finir que Mark Gurman avait pour sa part évoqué un Mac 5G en fin d'année dernière. Le journaliste de Bloomberg expliquait toutefois qu'un tel produit n'arriverait pas sur le marché avant 2026… or, certaines sources, dont l'analyste Ming-Chi Kuo, estiment justement que les MacBook Pro M5 ne seraient pas prévus avant le début d'année 2026. Un bel alignement des planètes ? Réponse dans les prochains mois.