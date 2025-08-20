La cohabitation de ces deux éléments dans du code émanant d'Apple laisse à penser que l'entreprise aurait commencé à tester un MacBook Pro M5 Pro équipé d'une puce modem Apple C1. En clair, la firme réfléchirait alors à un proposer une option 5G pour certains de ses futurs ordinateurs portables.

Si cette hypothèse se confirme, et que les MacBook Pro M5 finissent bien par proposer une connectivité 5G optionnelle, Apple répondrait alors à une vieille demande de sa communauté d'utilisateurs. Un souhait que la firme n'aurait pas souhaité exhausser jusqu'à présent en raison de l'impact que les modems Qualcomm auraient eu sur l'autonomie des MacBook. Avec sa puce C1, reconnue comme l'une des solutions les plus économes en énergie du marché, la firme pourrait donc enfin passer à l'action l'esprit tranquille.

Notons pour finir que Mark Gurman avait pour sa part évoqué un Mac 5G en fin d'année dernière. Le journaliste de Bloomberg expliquait toutefois qu'un tel produit n'arriverait pas sur le marché avant 2026… or, certaines sources, dont l'analyste Ming-Chi Kuo, estiment justement que les MacBook Pro M5 ne seraient pas prévus avant le début d'année 2026. Un bel alignement des planètes ? Réponse dans les prochains mois.