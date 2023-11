Si vous attendiez un MacBook 5G, il faudra prendre votre mal en patience

On le sait, Apple a toutes les peines du monde à développer ses propres puces 5G. Même après le rachat d'une bonne partie de la division modem d'Intel en 2019, la firme ne parvient pas à accoucher de solutions suffisamment performantes, et efficaces d'un point de vue énergétique, pour être incluses dans ses propres appareils.

De cette situation inconfortable découle un partenariat forcé avec Qualcomm, leader sur ce marché, et visiblement une réticence d'Apple à l'idée d'accroître un peu plus sa dépendance à Qualcomm en installant des puces 5G sur plus d'appareils.