Varram Pet Fitness Robot : c'est aussi Noël pour nos compagnons à quatre pattes !

Robot de jeu

Planning d'activité

Très bon accueil

Ou alors...

Retrouvez notre sélection du calendrier de l'Avent

Le Lab de Polaroid Originals offre à l'analogique une revanche étonnante sur le tout-puissant numérique.

Un Rubik's Cube capable de se résoudre (presque) tout seul, ça vous tente ? Alors jetez un œil sur le Super Cube de Giiker.

Simple à utiliser et bon marché, Pictoscanner donne une seconde vie aux traditionnels négatifs.

Vous rêvez d'un carnet de notes électronique, connecté et déconcertant de simplicité ? Vous aller aimer ReMarkable !

Une mappemonde, c'est bien mais c'est commun. Heureusement, Mova Globe renouvelle le genre !

Sur le papier, les concepteurs de ce petit robot ont tout prévu. Mais qu'en est-il dans la réalité ? Pour le savoir, nous l'avons soumis à deux chats et deux chiens...Le Pet Fitness Robot ressemble dans les grandes lignes à la version hypertrophiée d'une traditionnelle bobine de fil à coudre. L'aspect général est cependant son seul point commun avec l'antique objet qui a distrait des générations de chats des siècles derniers... Conçu dans un plastique très résistant, il embarque deux moteurs, une connexion sans fil Bluetooth 5.0, un peu d'électronique ainsi qu'un réservoir à croquettes. Celui-ci abrite les friandises préférées de l'animal, et les lui délivre en récompense d'une séance de jeu, ou à la volonté du maître.Varram a pensé son Pet Fitness Robot afin qu'il résiste à (presque) tout : en plus de sa construction solide, il est fourni avec une coque transparente faite d'un polyuréthane très résistant que l'on utilisera au besoin. À l'usage elle ne s'avère nécessaire que pour les gros chiens capables de prendre l'appareil en gueule, ou dans le cas où le Pet Fitness Robot est susceptible de tomber dans un escalier.Le paramétrage initial s'effectue une fois la batterie chargée à l'aide du câble micro USB fourni, à l'aide d'un smartphone et de l'application compagnon Varram (disponible sous Android et iOS). Cette dernière vous demandera de répondre à quelques questions nécessaires concernant le type d'animal, sa race, son âge et sa condition physique.Un tutoriel explique ensuite comment «» le robot à l'animal afin qu'il l'adopte. Bien entendu, tout dépendra de son caractère.L'application, malheureusement non traduite en français au moment de ce test, propose deux modes de fonctionnement. Le premier permet de piloter le robot manuellement afin de jouer avec l'animal. Outre le déplacement traditionnel, le Pet Fitness peut effectuer un certain nombre de figures (toupie, zigzag, retournement rapide, émission de sons, cercles, etc.) afin d'amuser l'animal... Autant que le maître !Ce dernier pourra aussi déclencher la distribution manuelle de friandises. Si votre animal n'a pas peur du robot, le mode manuel est parfait pour le lui faire découvrir en douceur... mais aussi pour jouer avec lui. Car il faut bien l'avouer, piloter le robot est aussi distrayant pour le maître !Nettement plus original, le mode planifié permet d'établir un programme d'activité pour l'animal afin de le distraire lorsque ses maîtres sont absents. Il suffit pour cela d'établir des plages horaires d'activité sur la semaine, en choisissant le nombre de friandises à distribuer pendant chaque session.À l'heure choisie, le robot se réveille et le fait savoir à l'animal émettant des sons et en se déplaçant. Dépourvu de caméra, il embarque tout de même des capteurs de proximité lui permettant d'éviter les obstacles, mais aussi de détecter l'animal lorsqu'il s'approche. Dans ce cas, le robot commence à bouger en tenant compte des infos qui lui ont été communiquées sur la condition physique du chien ou du chat.Bien entendu, l'autonomie du Pet Fitness Robot dépend de la fréquence des activités et de leur intensité. Sa batterie tient en moyenne entre 3 et 4,5 jours entre chaque recharge.Reste désormais à voir comment réagissent les principaux intéressés à la présence de ce compagnon pas vraiment comme les autres... Lors de notre test, Piana, chatte de gouttière âgée de quatre ans et plutôt curieuse, s'est prise d'affection dès qu'elle a remarqué que le petit robot lui dispensait ses croquettes préférées. Elle l'a suivi partout et s'est rapidement mise à jouer avec lui, même en l'absence de friandises.De son côté Ernest, imposant chartreux de sept ans, n'a pas du tout apprécié ce nouveau compagnon, dont il a eu peur. Ses maîtres ont donc activé le mode destiné aux animaux apeurés (le robot ne bouge quasiment pas, fait parfois clignoter ses voyants et émet un son caractéristique avant d'éjecter une friandise), qui a permis à Ernest de s'habituer à la présence du Pet Fitness en trois jours. Tout s'est ensuite passé sans encombre, et notamment grâce l'ajout d'un accessoire, fourni également, auquel les chats ne peuvent résister : une petite tige dotée d'une plume virevoltante !Côté canin, nous avons confié le Pet Fitness Robot à Polka, chienne de taille moyenne âgée de neuf ans et naturellement très joueuse. Après l'avoir reniflée pendant quelques minutes, elle a été très surprise par les premiers déplacements du robot, et a finalement abandonné ses jouets habituels pour lui courir après. Étonnamment, elle n'a pas particulièrement prêté attention aux friandises distribuées épisodiquement.Enfin, le Pet Fitness Robot a fait la connaissance de David, très grand chien de trois ans (croisé saint-Bernard et berger allemand, imaginez la bête). L'animal, un peu timide de nature, reste habituellement très fidèle à certains de ses jouets. Il a toutefois totalement adopté le robot, essentiellement grâce aux friandises, le Pet Fitness restant une valeur sûre pour les plus gourmands de nos compagnons. Cela n'a pas empêché David de malmener le robot que nous avions préalablement équipé de sa coque protectrice : celle-ci a un peu souffert pendant les quelques jours de test, sans toutefois montrer de signes d'usure préoccupants.Il existe pléthore de compagnons électroniques plus ou moins sophistiqués destinés à distraire un chien ou un chat pendant l'absence de ses maîtres. Sortant du lot, Furbo, par exemple, n'est pas à proprement parler un robot de compagnie, puisqu'il ne bouge pas ; il dispose en revanche d'une caméra et d'un canal audio bidirectionnel afin de surveiller l'animal et de lui parler. Un distributeur de friandises, activable à distance, complète le tout.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !