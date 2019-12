Mova Globe : et pourtant, il tourne !

Un semblant de lévitation

Aimants et cellules solaires

Ou alors...

Si l'on n'y prête pas attention, Mova Globe pourrait facilement passer pour une mappemonde de dix centimètres de diamètre tout à fait commune, posée sur un joli support en Plexiglas. Mais cette première impression change du tout au tout dès qu'un rayon de lumière frappe le globe : il se met alors à tourner sur son axe, comme par magie, sans l'aide du moindre moteur, source électrique ou panneau solaire visible.Mova semble se jouer des lois de la physique : malgré ses trois points de contact avec le support, sa rotation s'effectue sans la moindre résistance ou à-coup, un peu comme s'il flottait dans l'espace. Plus surprenant encore : prenez-le dans votre main et il continuera à tourner sur lui-même, imperturbable, et conservant en toute circonstance son orientation.Sur une surface plane, il avancera comme toute sphère qui se respecte, mais donnera l'impression de glisser plutôt que de rouler. Effet garanti !Pour réaliser ce qui ressemble à un petit miracle, les concepteurs de Mova ont en fait placé le globe dans une sphère en Plexiglas un poil plus grande. L'espace entre les deux est rempli d'un fluide dont la densité a été choisie afin que le globe intérieur ne soit jamais en contact avec celui en Plexiglas.Or, derrière les graphismes imprimés de ce globe est placé un mécanisme composé de cellules solaires et d'aimants. Les premières fournissent de l'énergie lorsqu'elles sont en présence de lumière tandis que les seconds réagissent avec le champ magnétique terrestre afin de maintenir le globe continuellement en mouvement. Les cellules solaires sont soigneusement ajustées afin d'optimiser la captation lumineuse malgré la présence de la couche imprimée.Mova indique que le modèle de globe le plus populaire est sans conteste celui de la Terre entourée de nuages. Néanmoins, d'autres représentations de notre planète sont proposées : à vous de choisir en fonction de vos goûts (et de la disponibilité des produits). Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, Mova commercialise également des reproductions des planètes du système solaire et de leurs lunes.Et si l'astronomie vous indiffère, sachez que l'imagination des designers de la start-up n'a pas de limites, et que l'on trouve aussi dans leur catalogue des ballons de basket ou de foot ainsi qu'une balle de baseball ou même des reproductions de peintures célèbres.Les Mova Globes sont disponibles en France entre 150 € et 180 € selon le motif choisi. Il existe aussi un modèle « mappemonde » nettement plus imposant puisqu'il affiche un diamètre de 21,5 cm (contre 10 cm pour la taille standard). Son prix augmente sans surprise en proportion de sa taille et il faudra tout de même débourser 600 € pour l'acquérir.Si Mova Globe est en dehors de votre budget cadeau, vous pourrez vous rabattre sur des modèles nettement moins chers, mais tout aussi impressionnants. Construits en plastique et nécessitant une alimentation électrique ainsi qu'un support spécial (fourni), ils utilisent l'induction électromagnétique pour léviter. On en trouve sur Amazon à des prix variant entre 40 et 100 €.