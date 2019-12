Insta360 Go : très stable, très bien !

Moins de 20 grammes

Des modes intéressants

IA pour iOS

Ou alors...

Retrouvez notre sélection du calendrier de l'Avent

Le Lab de Polaroid Originals offre à l'analogique une revanche étonnante sur le tout-puissant numérique.

Un Rubik's Cube capable de se résoudre (presque) tout seul, ça vous tente ? Alors jetez un œil sur le Super Cube de Giiker.

Simple à utiliser et bon marché, Pictoscanner donne une seconde vie aux traditionnels négatifs.

Vous rêvez d'un carnet de notes électronique, connecté et déconcertant de simplicité ? Vous aller aimer ReMarkable !

Une mappemonde, c'est bien mais c'est commun. Heureusement, Mova Globe renouvelle le genre !

Votre compagnon à quatre pattes s'ennuie quand vous êtes au travail ? Le Pet Fitness Robot de Varram devrait le distraire durablement !

Le premier contact avec l'Insta360 Go laisse pensif : comment ce petit truc qui pèse à peine 20 grammes peut-il filmer en Full HD et proposer une stabilisation efficace ? Si l'on ne trouve pas forcément la réponse, force est de constater que la Go remplit parfaitement sa mission. Dépourvue de fixation et dotée d'une unique touche de commande, elle s'accompagne d'un ensemble d'accessoires de fixation fort utiles. On pourra par exemple la porter autour du cou, la visser sur un support ou encore la clipser sur un sac ou un vêtement.Conforme IPX4, l'insta360 Go est « protégée contre les projections d'eau de toutes directions » dixit la très précise norme IP. Elle n'est donc pas prévue pour être immergée pendant une longue période, mais devrait résister à un bref passage dans l'eau ou encore à une grosse averse.Insta360 Go se pilote depuis l'unique touche de commande, ou à l'aide de l'application compagnon disponible sous Android et iOS. Baptisée fort judicieusement Insta360 Go, elle autorise également le paramétrage ainsi que le montage des séquences capturées. Celles-ci ont une durée de 15, 30 ou 60 secondes maxi, la captation en continu au-delà n'étant pas possible. La raison ? Des problèmes de chauffe dus à la petite taille du boîtier et donc à sa faible capacité de dissipation thermique.Outre l'enregistrement traditionnel, La Go propose la réalisation de ralentis, d'hyperlapses ou de prise d'images fixes à intervalles réguliers. Les fichiers sont stockés dans la mémoire interne de 8 Go, non extensibles. On les rapatrie dans l'application en connectant la Go au smartphone par l'entremise de son boîtier de charge (pas de transfert Bluetooth, la connexion étant réservée au paramétrage et à la commande de la Go).Vous aurez alors la possibilité de les éditer puis de les monter manuellement, ou de laisser l'IA de l'app s'en charger.Attention toutefois : l'assemblage à l'aide de l'IA n'est pour l'instant disponible qu'avec la version iOS de l'application. Insta360 nous a indiqué travailler à son adaptation à la version Android sans toutefois indiquer de date précise quant à sa disponibilité.Dans tous les cas, des modèles de stories préenregistrés vous faciliteront la tâche. Parmi les effets proposés, nous devons confesser une affection particulière pour Barrel Roll qui permet de faire pivoter l'image à 360°. Bon point aussi pour la stabilisation sur six axes, particulièrement efficace sur les vidéos traditionnelles, mais aussi sur les hyperlapses.Conçu pour un usage traditionnel (filmer ce qui se trouve autour, et non pas soi-même), Insta360 Go devrait plus convenir aux vidéastes traditionnels qu'aux amateurs d'égoportraits. Il est bien entendu possible d'e l'utiliser pour immortaliser ses impressions, mais elle n'est visiblement pas faite pour cela. Et pour tout dire, on ne s'en plaindra pas...Les caméras stabilisées électriquement sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Parmi les concurrents potentiels, citons les inévitables Hero7 et Hero8 de GoPro. Nettement plus chères, elles ont pour elles une meilleure autonomie et offrent la captation 4K.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !