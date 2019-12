Atelier Gaston : grand luxe, petits prix

Cuir de luxe, prix abordable

Conçus à Paris, les produits de l'Atelier Gaston sont tous fabriqués en Europe à la main par des artisans. Les trois amies ont aussi souhaité que leur production ait un impact minimal sur l'environnement. Le cuir, matière première noble, provient ainsi de chutes qui auraient été détruites. Les emballages sont faits de matières recyclées (et recyclables) et l'utilisation de plastiques a été quasiment bannie.Mieux encore, les produits de l'atelier Gaston ne sont pas plus chers que leurs concurrents, fabriqués à l'autre bout de la planète. Comptez par exemple une trentaine d'euros pour se procurer la coque iPhone Noémie, une vingtaine d'euros pour l'étui pour écouteurs Anatole (qui peut aussi faire office de porte-monnaie) ou encore 30 euros pour Artémise, l'étui pour AirPods. Plus originaux, Léonard et Marie-Louise sont des câbles de chargement pour smartphones logés dans un porte-clés en cuir. Enfin Édouard, dernier-né de la famille est un étui folio pour iPhone.Comme un nombre grandissant de start-up, L'Atelier Gaston a obtenu une partie de son financement par une campagne participative sur KickStarter. L'accueil enthousiaste qui lui a été réservé a rassuré les trois amies sur la pertinence du concept. L'atelier Gaston ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans un futur très proche, on pourra y trouver une nouvelle version d'Artémise, destinée aux AirPods Pro, va être commercialisée, tout comme de nouvelles coques de smartphones. Avec toujours en ligne de mire des prix accessibles ainsi qu'une qualité au top.À ce sujet, les accessoires de l'Atelier Gaston tiennent-ils leurs promesses en matière de qualité ? Pour le savoir, nous avons bien entendu vécu avec les produits. Nous avons ainsi habillé notre smartphone avec une coque Noémie, logé nos écouteurs filaires dans un étui Anatole, utilisé un second exemplaire comme porte-monnaie et enfin protégé nos AirPods 2 dans une magnifique version orangée d'Artémise.Trois mois plus tard, nous sommes très satisfaits des productions de l'Atelier Gaston. L'étui pour écouteurs filaires a tenu le choc malgré des traitements pas toujours tendres. Même constat pour le porte-monnaie, maltraité lors des achats quotidiens. La coque s'en sort elle aussi très bien. Rien de négatif à signaler sur l'étui destiné aux AirPods. Il faut dire qu'il n'a pas été énormément sollicité, les écouteurs d'Apple n'étant à notre avis pas les meilleurs du moment (tant s'en faut).En matière d'accessoires de protection pour smartphones, la concurrence est rude en général, mais nettement moins forte si l'on se cantonne aux produits conçus en France. En la matière, on pourra se trouver vers Norêve, sellier tropézien dont les produits sont eux aussi fabriqués par des artisans. Ils peuvent être personnalisés lors de la commande par l'ajout de dispositifs comme une boucle ceinture ou un clip d'attache. Autre possibilité choisir la qualité du cuir et sa couleur, ce qui fait grimper le montant de la facture.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !