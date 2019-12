LomoMod No.1 : carton photographique

Le carton, c'est bon !

Le LomoMod No.1 se classe sans aucun doute possible dans la seconde catégorie. Livré sous la forme de douze planches de carton prédécoupées, il doit être monté avant d'être utilisable. L'opération n'est guère complexe à condition de respecter scrupuleusement les instructions fournies. Lomography a eu la bonne idée de proposer les pièces les plus fragiles en deux exemplaires : on dispose donc d'un (minime) droit à l'erreur. Dans notre cas, il nous a fallu presque trois heures afin de venir à bout du montage du boîtier, puis de sa personnalisation à l'aide des autocollants fournis. Il peut aussi être peint afin de le rendre encore plus personnel. Attention toutefois à ne pas utiliser une peinture trop aqueuse qui pourrait faire gondoler le carton.Le LomoMod No.1 dispose d'un objectif traditionnel sur lequel on peut faire varier l'ouverture. Une prise de synchro mécanique de flash est disponible afin d'éclaire convenablement la scène. L'appareil étant dépourvu d'alimentation électrique, il ne dispose pas de cellule réglant l'exposition. On suivra donc à la lettre les quelques instructions fournies afin de ne pas trop rater ses premières images. Au lieu d'utiliser des pellicules 24x36 mm (les plus répandues à l'âge d'or de la photo argentique), il fonctionne avec des films de type 120. Lomography en propose différentes déclinaisons à la vente.L'intérêt du LomoMod No.1 réside surtout dans la fourniture d'une lentille expérimentale. Baptisée « lentille Sutton à remplissage », son patronyme est un hommage à Thomas Sutton. Ce photographe anglais du 19e siècle fut le premier à réaliser une photographie couleur en 1861. La lentille dont il est question ici ne peut fonctionner que si on la remplit d'un liquide. En le choisissant judicieusement ou en effectuant des mélanges de couleurs, on obtiendra des résultats surprenants. Elle se remplit à l'aide d'une sorte de seringue customisée que l'on branche sur les tubes de remplissage de la lentille.Si vous recherchez un appareil photo produisant des images nettes et fidèles à la réalité, passez votre chemin ! Le LomoMod No.1 est destiné aux poètes de la photographie, ceux qui aiment les images pas toujours nettes et aux couleurs imaginatives. Dans ce cas, ce petit appareil devrait vous apporter de nombreuses heures de plaisir !Les appareils photo en kit ne sont pas très nombreux sur le marché. Lomography — encore lui — commercialise le Konstruktor F, reflex mécanique faite de plastique. On peut aussi opter pour le reflex analogique à deux lentilles de Somikon, lui aussi fait de plastique.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !