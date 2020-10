La caméra Insta360 One X2 met une équipe de tournage dans votre poche

Pour ce faire, l’Insta360 One X2, descendante de la One, est la première caméra sphérique du constructeur pouvant produire des vidéos « plates ». Elle reprend le principe de fonctionnement de son ancêtre : comme une caméra 360° enregistre tout ce qui se passe autour d’elle, la notion de cadrage lors de la prise de vue n’est plus vraiment importante (tout est dans le champ).