Fujifilm lance son premier boîtier destiné au vlogging, le X-S10

En matière d'appareil photo hybride, Fujifilm en connaît un rayon. L'entreprise a la cote auprès d'une bonne poignée de professionnels et d'amateurs enthousiastes, séduits par l'écosystème Fuji. On ne peut que saluer les belles performances du récent X-T4 et du X-T3 avant lui. Comme Sony et son ZV-1, il ne manquait plus qu'un boîtier destiné au vlogging au catalogue du constructeur, c'est désormais chose faite. Le X-S10 a été annoncé, voyons ce qu'il propose.