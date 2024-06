Fujifilm sort un nouvel appareil photo instantané grand format Instax Wide 400

Sur l’Instax Wide 300, la poignée et le viseur étaient déportés du boîtier, respectivement à droite et à gauche. Les deux éléments sont désormais intégrés sur le Wide 400 et le viseur est positionné à droite, juste au-dessus de la poignée. Ce design plus homogène devrait faciliter le transport et le rangement dans un sac.