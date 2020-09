Sony lance le Alpha 7C : un appareil photo hybride plein format dans un boîtier compact

On l’a dit : la fiche technique de l’Alpha 7C reprend énormément d’éléments de l’Alpha 7 III, l’un des modèles les plus populaires du catalogue Sony. Capable de capturer des photos au format RAW 14 bits et de grimper jusqu’à 51 200 ISO (extensible jusqu’à 204 800 ISO), l’Alpha 7C brille surtout pour ses capacités en autofocus — le cheval de bataille de Sony.