Sony lance l'Alpha 7S III, un hybride plein format tourné vers la vidéo

Voilà quelques années déjà que Sony tire son épingle du jeu en présentant des hybrides tous plus intéressants les uns que les autres. Bien que leader du marché du mirrorless devant Canon et Nikon, ces derniers rattrapent à grands pas leur retard. Sony doit à présent proposer des produits qui séduiront ses propres utilisateurs comme ceux de la concurrence et, à ce jeu-là, rien n'est acquis. Les cartes pourraient bien être rebattues plus vite qu'on ne le pense, et Sony l'a bien compris.