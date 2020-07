Les Canon EOS R5 et R6 sont disponibles en précommande : on fait le tour des spécificités

C'est du moins ce que la tendance laisse penser. La stratégie des constructeurs d'appareils photo semble claire : les hybrides doivent remplacer les appareils photo reflex tout en restant à flot, dans la course effrénée à la meilleure image. Alors qu'une large partie du public se tourne volontiers vers les smartphones et leurs capteurs photo toujours plus nombreux et efficaces, il s'agit de proposer aux amateurs et aux professionnels de la photographie le matériel qui saura les convaincre.