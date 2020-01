CES 2020 : Canon montre enfin son EOS-1D X Mark III, son reflex ultra haut de gamme

© Canon

Comme prévu, le DSLR ultra haut de gamme du constructeur sera disponible quelques mois avant le coup d'envoi des Jeux olympiques de Tokyo — prévu le 24 juillet 2020.Comme incapable de faire évoluer l'esthétique de ses produits, Canon signe ici un boîtier résolument classique. À dire vrai, il paraît presque impossible de le distinguer de l'EOS-1D X Mark II. Bien entendu, l'essentiel des nouveautés de ce reflex haut de gamme se retrouve sous le capot.Ainsi, le Canon EOS-1D X Mark III profitera du nouveau processeur Digic X, lequel est capable de belles prouesses notamment en haute sensibilité. Le mode étendu passe notamment de 102 400 ISO à 819 200 ISO. Mais un second processeur (le Digic 8) est également intégré au boîtier, et spécialement dédié aux fonctionnalités d'autofocus afin de garantir une réactivité optimale.Si l'on peut regretter que son capteur CMOS plein format ne soit que de 20,1 mégapixels, on trouvera aisément matière à s'enthousiasmer de sa vitesse de déclenchement en rafale qui passe — par rapport à l'ancien modèle — de 14 à 16 images par seconde en visée et de 16 à 20 ips en liveview.Du côté de la vidéo, l'EOS-1D X Mark III se targue de pouvoir filmer en 5,5K au format RAW, et jusqu'en 4K à 60 images par seconde.Tirant parti dupour améliorer l'autofocus de son boîtier, Canon livre ici un produit qu'il qualifie sur son site de révolutionnaire. Dans les faits, il faut concéder au constructeur d'avoir mis les petits plats dans les grands. Le nombre de collimateurs est désormais de 191 (155 croisés), contre 61 seulement sur le précédent modèle.En liveview, ce sont pas moins de 3 869 points qui sont disponibles et couvrent 90 % de la surface du capteur. Dans ce cas, c'est bien entendu la technologie CMOS Dual Pixel qui entre en jeu et permet, on l'a dit, d'effectuer des rafales jusqu'à 20 images par seconde.Le Canon EOS-1D X Mark III sera disponible au mois de février prochain. Il se négociera près de 1 000 € plus cher que son prédécesseur, à partir de 7 299 € en version nue.