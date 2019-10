Canon annonce officiellement le EOS-1D X Mark III nouvelle génération

© Canon

Mieux qu'un boîtier pro, un boîtier intelligent

HEIF et vidéo

L'appareil se présenterait comme l'un des appareils les plus aboutis de la marque, suggérant notamment une plus grande rapidité des prises de vue, une détection étendue de l'autofocus ainsi qu'un nouveau format de fichier.L'annonce ne précise pas, en revanche, le nombre pixels du capteur. La reprise du capteur CMOS de 20,2 mégapixels de l'EOS-1D X Mark II semble possible.Les premières innovations de cette nouvelle génération concernent l'autofocus. Canon annonce un nouveau dispositif dont la zone de détection serait 28 fois plus importante que sur les modèles précédents. En affichage direct, cette zone de détection a été étendue de 100 % verticalement, et de 90 % horizontalement, concernant désormais 525 pixels à l'écran. Cet autofocus doit également recevoir des fonctionnalités d'intelligence artificielle lui permettant d'apprendre et d'améliorer ses propres capacités de suivi de l'objet.Ce suivi saura séduire les journalistes habitués des événement sportifs. L'EOS-1D X Mark III promet une plus grande réactivité lors des rafales. Il sera capable d'assurer jusqu'à 16 images par seconde avec l'OVF, et 20 images par seconde via la prise de vue directe.Cette troisième génération amène également le format HEIF (), grâce auquel on peut attendre de l'EOS-1D X Mark III une palette de couleurs plus étendue. Ce format «», que l'on a déjà pu croiser sur Windows 10 et chez Apple avec iOS 11 , devrait progressivement remplacer le JPEG. C'est un format hérité de la vidéo, puisqu'il reprend les mêmes codecs de compression que l'HEVC ().La vidéo, justement, est également revue à la hausse. Le boîtier doit gérer l'enregistrement vidéo au format 4K/60p dans des fichiers 10 bits 4:2:2 avec la fonctionnalité Canon Log. Par rapport aux modèles précédents, Canon promet une multiplication par cinq du nombre maximum d'images capturées au format RAW.Canon ne précise pas le prix de lancement de ce nouveau bijou. À son lancement, la génération précédente avait démarré autour des 6 000 dollars.