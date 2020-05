Chez Canon aussi les appareils photos se font webcam

Utiliser son appareil photo Reflex ou hybride comme webcam, l'idée n'est pas nouvelle, mais elle peut être difficile à mettre en œuvre, nécessitant souvent du matériel additionnel et des logiciels tiers rarement gratuits. De quoi dissuader plus d'un utilisateur. Canon veut remédier à cela…

Pour faire de ses appareils les meilleures webcams du confinement, le constructeur nippon a lancé en avril un utilitaire sobrement intitulé EOS Webcam Utility, disponible pour l'heure via le site américain du groupe, sur Windows 10 et depuis quelques jours sur macOS. Gratuit et conçu pour fonctionner de façon « plug & play », ce dernier n'est toutefois pas compatible avec tous les appareils photo du fabricant. La liste des modèles compatibles est disponible à l'adresse en lien.

Une fois l'utilitaire téléchargé et installé, il ne restera plus qu'à connecter votre appareil à votre PC ou Mac pour qu'il soit reconnu et utilisable, via l'outil, en guise de webcam.