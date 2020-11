Corsair rachète EpocCam, l'app qui transforme votre iPhone en webcam

Cette application a d'ores et déjà aidé plusieurs millions d'utilisateurs, avec plus de 5 millions de téléchargements comptabilisés sur l'AppStore. On apprend qu'elle a d'ores et déjà été relancée sur iOS par Elgato, qui prévoit de l'intégrer plus profondément encore dans son écosystème de produits. Une mission qui sera entre autres confiée à Sami Grohn, créateur et développeur d'EpocCam, bombardé ingénieur logiciel en chef chez Elgato.

Pour rappel, EpocCam (qui pourrait tout à fait changer de nom dans les prochains mois) est disponible gratuitement sur l'AppStore, mais aussi au travers d'une version payante (affichée en France à 8,99 euros). Cette version Pro débloque notamment la diffusion en 1080p, ainsi que quelques fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs plus avancés, comme la mise au point manuelle ou encore la prise en charge du HDR.