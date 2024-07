Vous en rêviez ? Ils l'ont fait ! La Game Boy Camera devient une webcam

Nous sommes en 1998. Nintendo lance au Japon un nouvel accessoire pour sa petite console Game Boy : la Pocket Camera. Commercialisée un peu plus tard chez nous, sous le nom de Game Boy Camera, cet accessoire permet de capturer et stocker des photographies en 4 niveaux de gris, avec une résolution de 128 x 112 pixels. Une fois la caméra associée au Game Boy Printer, il était possible d'imprimer directement ses clichés.