Avec sa nouvelle Pocket, Analogue veut faire craquer les amoureux de la Game Boy Color (et ça marche !)

En cette fin d'année 2023, et après avoir lancé une version « Glow » qui brille dans l'obscurité et des versions Transparent Edition, Analogue dévoile sa nouvelle gamme Classic Limited Editions. Les plus observateurs auront déjà remarqué qu'il s'agit d'une nouvelle salve, avec des Analogue Pocket déclinées en de nombreux coloris à même de rappeler ceux des Game Boy Pocket, Color et Advance de notre enfance.