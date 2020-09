Fujifilm lance son nouvel appareil photo instantané, le Instax Square SQ1

Entre le Square SQ1 et le Square SQ6, c’est bonnet blanc, blanc bonnet. Les deux appareils instantanés profitent de caractéristiques très proches, et ne semblent se distinguer que par leur look. Tout cela sans citer le plus perfectionné SQ20 qui, lui, permet de conserver ses clichés sur une carte SD, d’appliquer des filtres et d’imprimer en autant d’exemplaires que l’on souhaite ses instantanés. Mais il suffit de se pencher sur les fonctionnalités des différents appareils pour faire émerger leurs distinctions.