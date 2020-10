Les Nikon Z 6II et Z 7II sont disponibles en précommande

Sur le marché du mirrorless, Nikon a eu bien du mal à se faire une place. Il faut dire que le constructeur a mis du temps à effectuer le virage vers l'hybride, laissant tout le loisir à Sony d'asseoir sa position de leader.

Aujourd'hui, les forces s'équilibrent. Canon et Nikon ont bel et bien rejoint la course, se frayant tant bien que mal une place dans le sac des utilisateurs. Canon nous l'a prouvé cette année en dévoilant les affriolants EOS R5 et R6 cet été, petits bijoux de technologie qui démontrent la volonté du constructeur d'imposer sa patte dans le domaine de l'appareil photo hybride.

Qu'en est-il du côté de Nikon ? Ses premiers boîtiers Z 6 et Z 7 sortis en 2018 n'ont pas vraiment généré l'engouement escompté. C'est donc avec un œil attentif et pas mal d'attentes que l'ouverture des pré-commandes des nouveaux Z 6II et Z 7II a été reçue par les utilisateurs de Nikon.