Canon officialise le PowerShot Zoom, un appareil photo designé pour les amoureux de la nature

Par ailleurs, si le petit appareil est tout à fait capable de capturer des photos, il ne néglige pas pour autant la vidéo ! Le PowerShot Zoom est capable de filmer en 24, 25 et 30 fps en Full HD. Côté connectivité, l'appareil est muni d'un port USB-C pour la recharge, ainsi que d'une connexion Wi-Fi et Bluetooth fort pratique qui permet d'utiliser l'application Canon Camera Connect. Cette dernière offre des fonctions de visualisations et de prise de vue en direct au travers de son smartphone.