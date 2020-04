Un Tamagotchi Evangelion, vous en rêviez ? C'est désormais une réalité !

Une triplette de Tamagotchi Evangelion

Source : The Verge

Fin janvier,n'était pas peu fier d'annoncer l'arrivée d'un Tamagotchi à l'effigie de Pac-Man . Aujourd'hui, c'est au tour de la sagad'être enfermée dans un Tamagotchi.Ou plutôt dans trois Tamagotchi, pour être tout à fait exact : la collection à venir comprendra en effet trois modèles, en hommage aux pilotes Shinji, Asuka et Rei. À noter qu'il sera possible de s'occuper d'une vingtaine d'Anges, enfermées dans ce petit œuf en plastique si caractéristique de la fin des années 90.Ces nouveaux Tamagotchiseront commercialisés au Japon dès le 13 juin prochain, à un tarif unitaire de 20 € environ. Rappelons que la série Neon Genesis Evangelion est notamment disponible sur Netflix pour celles et ceux qui souhaiteraient la (re)visionner avant de passer commande.