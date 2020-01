Pac-Man de retour... dans un Tamagotchi !

Pac-Man dans un Tamagotchi ?

Afin de célébrer les 40 ans de Pac-Man (le premier opus a vu le jour en salles d'arcade en 1980), Bandai America a décidé de mettre au point non pas un, mais deux nouveaux Tamagotchi, dont la disponibilité est prévue pour le mois de mars.Comme toujours, il s'agira pour le joueur de s'occuper d'une petite bestiole virtuelle, laquelle pourra évoluer en sept personnages différents. De son côté, Pac-Man se chargera de protéger la petite créature, avec la possibilité de jouer à deux mini-jeux inclus.Deux nouveaux Pac-Man Tamagotchi (un modèle noir et un modèle jaune) d'ores et déjà disponibles en précommande aux États-Unis, qui seront proposés à la vente le 15 mars prochain, au tarif unitaire de 20 dollars. Avis aux fans donc.