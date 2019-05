Les Tamagotchi sont de retour ! Et ils peuvent désormais se marier entre eux

© Gizmodo

Une recette presque inchangée mais qui a toujours du charme

Faire du neuf avec du vieux

Plusieurs nouveautés ont été ajoutées pour l'occasion dont la possibilité de marier ces petites créatures entre elles.C'est en novembre 1996 que le premiersort au Japon. Il arrivera l'année suivante dans le monde entier et le succès est clairement au rendez-vous avec 900 000 exemplaires écoulés durant les trois premiers mois de sa commercialisation rien qu'en France. Presque 21 ans plus tard, une nouvelle version nomméesortira en juillet pour 60$ (environ 53€). Malgré des fonctionnalités inédites, histoire de ne pas faire pale figure face aux nouvelles technologies, les petites créatures n'ont pas beaucoup évolué au fil des années.Rappelons que lessont des jouets munis d'un écran sur lequel apparaît une créature dont le joueur doit s'occuper. Il faut la nourrir, jouer avec, la nettoyer et interagir avec elle pour la garder en forme. Si elle est laissée de côté trop longtemps, elle peut devenir dépressive, voire mourir. Le nouveaureprend donc cette formule si addictive en y ajoutant des interactions plus ou moins étonnantes.Déjà, et même si ce n'est pas une nouveauté au Japon, ce modèle arbore un écran couleur pour la première fois en Occident. L'image est toujours pixelisée mais elle est tout de même bien plus agréable à regarder. Ceest aussi bien plus grand que ses prédécesseurs et il conserve les trois boutons iconiques du jouet (pour un écran tactile, il faudra repasser). En plus de toutes ces petites améliorations, quelques éléments connectés font leur apparition.Par exemple, il est désormais possible de relier deuxafin que les créatures interagissent entre elles. Elles pourront même finir par se marier et repartir avec un œuf chacune (la magie de la nature en somme). Aussi, il pourra être connecté à un smartphone une fois l'application dédiée téléchargée. Le petit animal aura ainsi accès à plus d'activités. Pour pré-commander les, il est possible de passer par la boutique américaine d'Amazon en se rendant à cette adresse