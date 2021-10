La DDR5 « LEGO » de chez Galax dévoile de premiers benchs

Comme les Mac armés d’Apple M1, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, équipés des puces M1 Pro et M1 Max , font également l’impasse sur les eGPU, ou cartes graphiques externes, et ce, en dépit de la présence de ports Thunderbolt 4, susceptibles de fournir un débit de 40 Gbit/s.