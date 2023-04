Séparée d'EA, la FIFA lance un jeu gratuit boosté à l'IA sur Android (et bientôt iOS)

La FIFA a du nouveau à proposer à tous les amoureux de football. Si vous aussi vous aimez passer un peu de temps sur votre téléphone à jouer dans les transports, pour tuer l'ennui, vous devriez apprécier cette nouvelle initiative soutenue, évidemment, comme on est en 2023, par l'intelligence artificielle.

L'organisation mondiale du football a ainsi annoncé le lancement du jeu vidéo AI League, disponible sur Android actuellement (la version iOS devrait arriver rapidement), et développé par le studio Altered State Machine.

Ce dernier est décrit comme un « jeu de football décontracté à 4 contre 4, joué entre des personnages contrôlés par l'IA, avec l'intervention du joueur dans les moments amusants et tactiques. Les joueurs jouent le rôle d'entraîneur et de propriétaire de leurs équipes IA, chaque footballeur IA étant doté de traits IA uniques qui définissent ses forces et ses faiblesses. »