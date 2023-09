Et si les écrans n'étaient finalement pas si nocifs pour nos enfants ?

D'après les résultats de cette étude de cohorte, le temps passé par les enfants devant les écrans a un impact limité, et les variations relèvent essentiellement de la manière dont les enfants ont été exposés. Répartis en trois groupes de deux ans, trois ans et demi et cinq ans, les enfants ont été surveillés, et les données montrent que si les enfants de 3,5 et 5,5 ans ont eu de moins bons résultats en matière de développement cognitif, ce sont avant tout les éléments liés au « mode de vie » qui ont eu une influence.

L'étude explique : « Aux âges de 3,5 et 5,5 ans, les temps d'exposition étaient associés à de moins bons scores […] en particulier dans les domaines de la motricité fine, du langage et de l'autonomie. […] Cependant, lorsque les facteurs relatifs au mode de vie […] étaient pris en compte, la relation négative se réduisait et devenait de faible magnitude. »