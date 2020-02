Il paraît qu'on sait à quoi ressemble le Pixel 5 XL (et on a bien ri)

Credits : Front Page Tech

Si les smartphones de Google font des merveilles sur le plan de la photographie, on ne peut pas dire que le moteur de recherche fasse de grands efforts du côté de leur design. Au mieux fades, au pire franchement laids, les appareils de Google ont toujours surpris en ne suivant pas les codes de leur époque et le géant continue d'équiper ses appareils de grosses bordures en haut et en bas de l'écran, ou d'un châssis quelconque.Le Pixel 5 XL devrait embrasser la mode des multiples capteurs photo sur le dos de l'appareil. Si les autres constructeurs essaient tant bien que mal d'intégrer leur module à l'appareil, Google prendrait le pari de le mettre en avant dans une zone dédiée qui ne respire pas l'élégance.Le choix a au moins le mérite de se démarquer par sa rondeur, là où Apple et Samsung semblent vouloir revenir à des appareils plus anguleux.Le premier rendu 3D aurait été obtenu par le youtubeur Jon Prosser, de la chaîne Front Page Tech, à partir d'un fichier CAO, un document de modélisation 3D permettant aux sous-traitants d'avoir les différentes côtes de l'appareil pour commencer la production.Aux dernières nouvelles, Google n'aurait pas encore validé définitivement ce design, mais la décision devrait être prise au maximum au printemps prochain.