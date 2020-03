Face Unlock : sur le Pixel 4, il faudra désormais avoir les yeux ouverts

© Google

Lire aussi :

Google étoffe ses Pixel 4 de nouvelles fonctionnalités avec une mise à jour



Déverrouiller son smartphone en dormant

Lire aussi :

Des images du Pixel 4a fuitent sur le Web et confirment le design de la caméra frontale à poinçon



Une option encore cachée

© Android Police (à gauche : la recherche, à droite : lorsqu'on clique sur l'option)

Source : Android Police

Comme de nombreux observateurs l'avaient relevé, pouvoir déverrouiller son smartphone les yeux fermés posait bien un problème de sécurité. Et Google cherche à faire le nécessaire pour corriger cette anomalie.Rappel des faits. Peu après le lancement des Pixel 4 et 4 XL , une fonctionnalité a interpellé les utilisateurs : Face Unlock. Celle-ci permet de déverrouiller le téléphone, grâce à une technologie de reconnaissance faciale. Jusque-là, rien d'anormal. Mais dans ses paramètres, Google précise qu'il est possible d'y avoir recours, même avec les yeux fermés . Cela signifie donc que quelqu'un peut déverrouiller votre smartphone en le plaçant devant votre visage, par exemple, pendant votre sommeil (pour ne citer que la moins dramatique des situations).Cette possibilité a inexorablement entraîné des critiques à l'encontre de l'entreprise, accusée de mettre en péril la sécurité de ses utilisateurs. Et si la firme a d'abord semblé assumer cette particularité de Face Unlock, elle a ensuite indiqué travailler sur une option imposant de garder les yeux ouverts . Mais cette annonce datait d'il y a près de cinq mois et on était sans nouvelles depuis.Ce sont finalement nos confrères d' Android Police qui ont repéré un changement récent. En recherchant «» (« yeux ») dans les paramètres du Pixel 4, ils ont ainsi vu apparaître une option «» (« Exiger que les yeux soient ouverts »), accompagnée d'une description traduisant un concept déjà limpide à la lecture du titre.Cependant, cette possibilité n'est pas encore disponible : en cliquant dessus, l'utilisateur est renvoyé au menu des réglages de Face Unlock, où l'option demeure absente. On ne sait donc pas quand les propriétaires de Pixel 4 pourront effectivement en bénéficier, mais on imagine que cela pourra intervenir au déploiement de la prochaine mise à jour.