Pixel 4a : la boite fuite, le lancement serait-il imminent ?

Lire aussi :

Pixel 4a : on sait déjà à peu près tout du smartphone de Google

Le Pixel 4a pour très bientôt ?

Source : 9to5Google

Ce n'est un secret pour personne, Google prépare actuellement le lancement de son Pixel 4a, une version «» du Pixel 4 lancé en fin d'année dernière, et proposé à un tarif plus abordable.Si le smartphone n'est toujours pas « officiel », il semble néanmoins prêt à être commercialisé, ayant d'ores et déjà été aperçu confortablement installé dans son packaging définitif.L'occasion de confirmer la présence sur ce Pixel 4a d'un module photo unique de 12 mégapixels, accompagné d'un flash LED. Le smartphone sera animé par un processeur Qualcommm Snapdragon 730 couplé à 6 Go de RAM, sans oublier un écran FHD+ 60 Hz et une batterie de 3 080 mAh. Reste à connaitre son prix qu'on estime proche de celui du Pixel 3a , et sa date de lancement.