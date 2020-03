Le Google Pixel 4a profitera d'un stockage rapide UFS 2.1

Lire aussi :

Cela fait quelques semaines maintenant que les leaks se multiplient en ce qui concerne le futur smartphone Pixel 4a de Google. L'occasion de rappeler qu'il s'agira d'une version «» des actuels Pixel 4 et Pixel 4 XL Or, selon de nouvelles données obtenues par, le Google Pixel 4a disposera d'un stockage de type UFS 2.1. Une technologie qui permettra des transferts (850 MB/s) et des chargements autrement plus rapides que sur un Pixel 3a, limité à une mémoire de type eMMC (250 MB/s).Rappelons que les smartphones, comme le Galaxy S20 de Samsung ou encore le OnePlus 7T , ont droit de leur côté à une mémoire encore plus rapide, de type UFS 3.0.