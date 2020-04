Google et Apple vont développer ensemble une technologie de contact tracing sur iOS et Android

Lire aussi :

Dans un billet publié sur le blog de Google le vendredi 10 avril, la firme de Moutain View et son concurrent, Apple, ont annoncé être en train de plancher sur une solution de traçage des personnes touchées par le Covid-19, solution qui devrait être mise à disposition des autorités, et intégrée sur les systèmes d'exploitation iOS et Android. Avec la promesse, qui plus est, de respecter la vie privée des malades. De quoi alimenter un peu plus le fameux débat sur le traçage des données mobiles, qui divise l'opinion.Partout dans le monde, on s'active pour trouver la solution qui puisse renforcer et soutenir, d'un point de vue technologique, les efforts fournis en grande partie par les autorités sanitaires. Plusieurs pays, comme la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, Singapour ou Israël ont déjà déployé des solutions de traçage numérique, afin de lutter contre le nouveau coronavirus.En France, on travaille au développement d'une application, StopCovid, qui mettrait à profit l'usage - intermédiaire - du, mais pour l'heure, cette dernière ne devrait pas voir le jour, comme l'a indiqué le député et ex-monsieur Numérique du gouvernement, Mounir Mahjoubi, dans nos colonnes la semaine dernière.Alors, certains se tournent vers les géants de la tech. Google et Apple travaillent à la mise au point non pas d'une application toute prête mais d'une solution, basée sur le Bluetooth (solution la plus protectrice de la confidentialité des usagers),, ainsi qu'une, indiquent les deux sociétés.Dans le détail, la solution permettrait à des smartphones se trouvant à une certaine distance durant une certaine durée, dix minutes probablement, d'échanger entre eux des messages (si leurs propriétaires y consentent), et ce qu'ils tournent sous Android ou iOS. Si l'une des personnes est testée positive au Covid-19, tous les smartphones qui auront été en contact avec le sien recevront une notification, le tout de façon anonyme, via un ID.L'idée de Google et Apple est donc quasi-similaire à celle privilégiée et aujourd'hui étudiée par le gouvernement français, avec StopCovid. Les deux firmes américaines indiquent que la technologie devrait être proposée au mois de mai, au mieux, et sera mise à disposition des autorités de santé publique.Dans les prochains mois, Apple et Google annoncent avoir l'intention d'intégrer directement la solution dans leurs OS respectifs, en transitant toujours par la technologie Bluetooth, de manière à ce qu'il ne soit plus nécessaire de télécharger une application dédiée. Mais les deux entreprises indiquent que dans tous les cas, rien ne sera possible sans le consentement strict des utilisateurs.