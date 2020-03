Xiaomi : les Mi 10 et Mi 10 Pro sortiront en France le 7 avril, à partir de 799 et 999€

© Xiaomi

Xiaomi est devenu le troisième plus gros fabricant de smartphones du marché, devant Huawei

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : le tour de la fiche technique

Les caractéristiques photo des Mi 10 et Mi 10 Pro.

La petite surprise : le Mi 10 Lite rend la 5G plus accessible que jamais

Prix et disponibilité des Mi 10 Lite, Mi 10 et Mi 10 Pro

Le nouveau line-up Xiaomi.

Si l'on savait déjà tout de leur fiche technique, la conférence en ligne qu'a tenue Xiaomi plus tôt dans l'après-midi nous a permis de résoudre les plus grosses inconnues de l'équation : le prix et la date de sortie des nouveauxdans l'Hexagone.Avant toute chose, rappelons de quoi seront faits les nouveaux smartphones du désormais troisième constructeur mondial.Côté forme, les deux mobiles sont identiques. On y retrouve un bel écran Super AMOLED de 6,67 pouces, affichant du Full HD+, cadencé à 90 Hz et compatible HDR10+. Xiaomi promet aussi une excellente luminosité, pouvant grimper jusqu'à 1 200 nits.La configuration technique diffère peu, elle aussi. Les Mi 10 et Mi 10 Pro jouissent d'un Snapdragon 865 5G , et de 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 pour 128/256 Go (Mi 10) ou 256/512 Go (Mi 10 Pro) en UFS 3.0.De façon plutôt étonnante, le Mi 10 affiche une batterie de plus grande capacité que son grand frère avec 4 780 mAh au compteur (rechargeable à 30 W, filaire et sans-fil), contre 4 500 mAh pour le Mi 10 Pro (rechargeable 50 W en filaire et 30 W sans-fil).Vous l'aurez compris : l'essentiel des différences s'affichera au dos de l'appareil et concerne la configuration photo. Le Mi 10 bénéficiera d'un capteur principal de 108 mégapixels (ƒ/1,7, 1/1,33 ", 0,8µm), d'un ultra grand angle de 13 mégapixels, et d'un duo macro/profondeur de 2 mégapixels.Le Mi 10 Pro profite du même capteur principal — que l'on retrouve aussi au dos du Mi Note 10 ainsi que du récent Galaxy S20 Ultra - mais lui adjoint un Autofocus laser. Son module ultra grand-angle passe ici à 20 mégapixels, et les deux derniers modules sont remplacés par un téléobjectif 8 mégapixels offrant un zoom hybride 10x, et un téléobjectif 12 mégapixels offrant un zoom optique 2x. Numériquement, on pourra espérer atteindre un zoom 50x.Une véritable référence, à en croire le spécialiste de la question DxOMark , qui a élu le Mi 10 Pro meilleur photophone dans son classement du mois dernier.On ne l'avait pas vu venir, mais Xiaomi a bien présenté trois smartphones aujourd'hui. En plus de ses nouveaux fers de lance, le constructeur a levé le voile sur le Mi 10 Lite 5G, un smartphone milieu de gamme qui brille par son étiquette très accessible au regard de sa fiche technique.Équipé d'un écran AMOLED de 6,57 pouces, le Mi 10 Lite 5G profite d'un Snapdragon 765 5G, d'une batterie de 4 160 mAh (rechargeable à 20 W) et d'une configuration à quatre appareils photo (capteur principal de 48 mégapixels).On l'avait remarqué lors de la présentation chinoise des deux appareils : Xiaomi a opéré une hausse des prix sensibles sur sa nouvelle gamme de smartphones . Une hausse qui se répercute bien entendu sur le tarif européen des appareils.Disponible à partir du 7 avril prochain, le Mi 10 s'affichera à partir de 799 € dans sa configuration 8+128 Go. Le Mi 10 Pro, disponible à la même date, démarrera les enchères à partir de 999 € pour du 8+256 Go. C'est donc 300 € de plus que le Mi 9 l'an dernier.Pour faire passer la pommade, le Mi 10 Lite 5G sera quant à lui disponible courant mai, à partir de 399 €.