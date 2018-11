Google Fast Pair : vos appareils Bluetooth enregistrés à votre compte pour les pairer plus vite

Résoudre le problème de l'appairage d'un seul tap

Reste à Google à convaincre les fabricants d'accessoires

Source : The Verge

Connecter unou une enceinte Bluetooth peut relever du calvaire, surtout si vous devez quotidiennementun appareil sur plusieurs smartphones. Google en a conscience et travaille à résoudre ce problème.Le moteur de recherche annonce le déploiement prochain d'une fonctionnalité permettant d'enregistrer les différents systèmesconnectés sur le compte Google de l'utilisateur.Concrètement, quand un utilisateur appaire son casque à son smartphone, puis le connecte à un autre appareil, comme sa tablette par exemple, Android identifie le casque et le connecte immédiatement, sans avoir à fouiller dans les réglages pour trouver l'option correspondante.Pour réussir à simplifier cette étape de connexion laborieuse, Google s'appuie sur sa fonction, dévoilée il y a plus d'un an. Elle permet à un appareil équipé d'Android 6 au minimum de reconnaitre immédiatement un système Bluetooth compatible et de le connecter d'un simple tap sur une notification.Ces fonctions ressemblent trait pour trait à ce que propose Apple avec ses AirPods, où il suffit également d'un tap au premier démarrage des écouteurs pour les connecter. Chaque appareil connecté au compte iCloud enregistre ensuite les AirPods pour un appairage plus rapide lors d'un changement d'appareil. La seule différence est que bien entendu Apple réserve sa fonctionnalité à ses propres accessoires, là où Google souhaite ouvrir à un maximum de modèles.Seul problème : peu de constructeurs supportent actuellement Fast Pair, mis à part JayBirds. Un état de fait qui pourrait s'arranger à l'avenir. Google vient d'annoncer que plusieurs partenaires viennent de s'engager à concevoir des produits Fast Pair, dont Anker ou Bose parmi les plus connus.va également faire sa part du travail et intégrer Fast Pair dans les différents Chromebook dès l'année prochaine.