Côté design, les Soundcore Liberty 5 exploitent les acquis des précédentes générations. Nous avons affaire à de petits écouteurs semi-intra de seulement 4,6 g, se démarquant par une tige lancéolée, et par leur certification IP55, plus poussée que la moyenne. Plutôt élégants en apparence, ces true wireless sont disponibles dans pas moins de cinq coloris : blanc, noir, bleu nuit, champagne, et rose abricot.