Jabra Elite 5 : des true wireless milieu de gamme bardés de technologie

Sortie il y a quelques années maintenant, la première barre de son de Sennheiser, l'Ambeo Max (Ambeo Soundbar) reste l'une des rares du marché à être convaincante sur le son 3D. Mais son prix et son volume hors normes restent des freins notables. C'est dans cette optique que le constructeur allemand revoit légèrement sa copie et annonce la barre de son Ambeo Plus et le caisson de basses Ambeo Sub.