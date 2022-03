Yamaha dévoile ses nouveaux écouteurs à la philosophie très audiophile

Sur la forme, les TW-E5B montrent un certain classicisme. Assez imposants (le design est en deux parties) pour des écouteurs de 2022, ils n'en gardent pas moins quelques points élégants. En plus de leur dos nervuré plutôt esthétique, les Yamaha sont déclinés en quatre coloris : gris clair, bleu jean, marron et noir.